"Batuhan Karadeniz, Süper Lig'e geri dönüyor!"

Gaziantep FK, Hekimoğlu Trabzon'daki performansıyla dikkat çeken Batuhan Karadeniz'i transfer etmeyi düşünüyor.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
'Batuhan Karadeniz, Süper Lig'e geri dönüyor!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mayıs 2021 10:46
Önümüzdeki sezon için takımın başına Erol Bulut'u getiren Gaziantep FK, flaş bir transferin daha altına imza atıyor.

Karadeniz gazetesinde yer alan habere göre 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon'da forma giyen Batuhan Karadeniz'i radarına alan Süper Lig ekibi, 30 yaşındaki oyuncuyla görüşmelere başlıyor.

Karadeniz ekibindeki sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Batuhan Karadeniz, bu sezon 37 karşılaşmada 28 gol atarak güzel bir istatistik yakaladı. Tecrübeli golcü, 8 de asist yaparak takımının hücumdaki silahı oldu.

Bu sezon ligi ikinci sırada tamamlayan Hekimoğlu Trabzon, bir üst lige çıkmak için yarı finalde kozlarını Kocaelispor'la paylaşıyor. Kocaelispor'un sahasındaki ilk maç 0-0'lık beraberlikle sonuçlanmıştı. Rövanş maçı ise 24 Mayıs'ta saat 16.00'da başlayacak.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.