'Batuhan Karadeniz, Süper Lig'e geri dönüyor!'

Önümüzdeki sezon için takımın başına Erol Bulut'u getiren Gaziantep FK, flaş bir transferin daha altına imza atıyor.



Karadeniz gazetesinde yer alan habere göre 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon'da forma giyen Batuhan Karadeniz'i radarına alan Süper Lig ekibi, 30 yaşındaki oyuncuyla görüşmelere başlıyor.



Karadeniz ekibindeki sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Batuhan Karadeniz, bu sezon 37 karşılaşmada 28 gol atarak güzel bir istatistik yakaladı. Tecrübeli golcü, 8 de asist yaparak takımının hücumdaki silahı oldu.



Bu sezon ligi ikinci sırada tamamlayan Hekimoğlu Trabzon, bir üst lige çıkmak için yarı finalde kozlarını Kocaelispor'la paylaşıyor. Kocaelispor'un sahasındaki ilk maç 0-0'lık beraberlikle sonuçlanmıştı. Rövanş maçı ise 24 Mayıs'ta saat 16.00'da başlayacak.



