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Batuhan Karadeniz, Bandırmaspor'da!

Spor Toto 2. Lig takımlarından Bandırmaspor, Batuhan Karadeniz'i kadrosuna kattı.

Kaynak: Sporx.com
Batuhan Karadeniz, Bandırmaspor'da!
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31 Ocak 2019 23:55
Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, devre arası transfer gününün son saatlerinde Batuhan Karadeniz'i kadrosuna kattı.

Bandırmaspor, Batuhan Karadeniz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

27 yaşındaki forvet oyuncusu, böylece kariyerinde 10. kez takım değiştirmiş oldu. Batuhan, son olarak Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da oynamıştı.

18 takımın bulunduğu Spor Toto 2. Lig'de Bandırmaspor, 14 puan ile 17. sırada yer alıyor.

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