Batuhan Karadeniz, Bandırmaspor'da!

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, devre arası transfer gününün son saatlerinde Batuhan Karadeniz'i kadrosuna kattı.
Bandırmaspor, Batuhan Karadeniz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
27 yaşındaki forvet oyuncusu, böylece kariyerinde 10. kez takım değiştirmiş oldu. Batuhan, son olarak Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da oynamıştı.
18 takımın bulunduğu Spor Toto 2. Lig'de Bandırmaspor, 14 puan ile 17. sırada yer alıyor.
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Bandırmaspor, Batuhan Karadeniz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
27 yaşındaki forvet oyuncusu, böylece kariyerinde 10. kez takım değiştirmiş oldu. Batuhan, son olarak Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da oynamıştı.
18 takımın bulunduğu Spor Toto 2. Lig'de Bandırmaspor, 14 puan ile 17. sırada yer alıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın