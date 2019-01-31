Batuhan Karadeniz, Bandırmaspor'da!

Spor Toto 2. Lig ekiplerindendevre arası transfer gününün son saatlerinde Batuhan Karadeniz'i kadrosuna kattı.Bandırmaspor, Batuhan Karadeniz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.27 yaşındaki forvet oyuncusu, böylece kariyerinde 10. kez takım değiştirmiş oldu. Batuhan, son olarak Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da oynamıştı.18 takımın bulunduğu Spor Toto 2. Lig'de Bandırmaspor, 14 puan ile 17. sırada yer alıyor.