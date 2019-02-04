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Batuhan Karadeniz, Bandırmaspor'a imzayı attı!

TFF 2. Lig Kırmızı grup takımlarından Bandırmaspor Baltok, Batuhan Karadeniz ile sözleşme imzaladı.

Kaynak: AA
Batuhan Karadeniz, Bandırmaspor'a imzayı attı!
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04 Şubat 2019 19:37
 TFF 2. Lig Kırmızı grup takımlarından Bandırmaspor Baltok, Batuhan Karadeniz, Cihan Özkaynak ve Hakan Olkan'ı kadrosuna kattı. 

Kulübün TOKİ tesislerindeki toplantısında transferleri tanıtan bordo-beyazlı kulübün basın sözcüsü Kayhan İpek, "Denizlispor'dan Cihan Özkaynak'ı, Fethiyespor'dan Hakan Olkan'ı ve kamuoyunun yakından tanıdığı Batuhan Karadeniz'i de sezon sonuna kadar kadromuza kattık. Kendilerinin Bandırmaspor'a katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bandırmaspor'un bu yıl kümede kalabilmesi adına çok çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

- Maç biletleri 1 lira

Öte yandan basın toplantısının ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında, 10 Şubat Pazar günü saat 13.30'da oynanacak Kırklarelispor maçının bilet fiyatlarının tüm tribünlerde 1 lira olması kararlaştırıldı.

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