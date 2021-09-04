Batuhan Karadeniz, 3. Lig'e golle başladı

TFF 3. Lig'de 2021-2022 sezonu 3 grupta yapılan 11 karşılaşmayla başladı.



3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden 76 Iğdır Belediyespor'a transfer olan Batuhan Karadeniz, takımının Alanya Kestelspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelede takımının ikinci golünü atmayı başardı.



Ligin ilk haftasında gruplarda oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:



1. Grup



Batman Petrolspor-Bursa Yıldırımspor: 1-1



Kahta 02-Artvin Hopaspor: 1-1



Çatalcaspor-Karaman Belediyespor: 3-0



Hendekspor-Fatsa Belediyespor: 1-1



2. Grup



Hacettepe-Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 0-0



Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-76 Iğdır Belediyespor: 0-2



Gema Polimer Şile Yıldızspor-Çarşambaspor: 2-0



Beyoğlu Yeni Çarşı-Altındağspor: 1-1



Kuşadasıspor-52 Orduspor: 1-1



3. Grup



Mardin 1969-Modafen: 1-1



Ofspor-Çankaya: 1-0



