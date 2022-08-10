Batuhan Karacakaya kimdir kaç yaşında boyu kilosu kaç? (10 Ağustos Çarşamba)
Batuhan Karacakaya Survivor All Star 2022 yarışmacısı geçmiş dönemde büyük başarı yakalamış ve yarışmanın fenomenlerinden birisi olmuştu. Batuhan Karacakaya kimdir, Batuhan Karacakaya kaç yaşınde nereli Batuhan Karacakaya boyu kaçtır soruları Survivor 2022 izleyenlerin merak ettiği konuların başında geliyor.
2022 Survivor All Star yarışmacısı Batuhan Karacakaya performansı, açıklamaları ve Survivor adasındaki yaşamıyla en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Batuhan Karacakaya'nın nereli olduğu, Batuhan Karacakaya mesleği ve doğum yeri, Batuhan Karacakaya özgeçmiş olarak TV ekranlarında yayınlandıkça sorgulanıyor.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'in rekortmen yarışma programı Survivor 2022 All Star olarak bilinen yarışmada parkurlar, atlamalı ve atmalı bölümler olmak üzere heyecan dorukta olacak.
BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?
Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997 yılında doğmuştur. 24 yaşındaki olan aslen İstanbullu Batuhan Karacakaya, Survivor 2022 All Star yarışmacısıdır.
Çocuk yaşlarda Aşk-ı Memnu ile şöhreti yakalayan Batuhan'ın akıllarda kalan görüntüsü de o şekildeydi. Ancak geçtiğimzi yıl yarışmaya dahil olmasıyla hem yakışıklı hem de fiziksel performansıyla şaşırtan Batuhan Karacakaya'nın boyu 1.82, kilosu ise 75'tir. Sporcu kimliğiyle öne çıkan genç oyuncu, pek çok kişiyi kızkandıracak bir görüntüye sahip.
BATUHAN KARACAKAYA EĞİTİMİ OKULU
Survivor 2022 yarışmacısı Batuhan Karacakaya 2018 yılında verdiği bir röportajda İngilizce mimarlık okuduğunu, babasının da mimar olduğunu, inşaat işlerine aşina olduğunu ifade etmiştir. Batuhan Karacakaya'nın bu açıklamasıyla birlikte, hangi üniversiteden mezun olduğuyla ilgili de bazı bilgilere yanıt aranmıştır. Batuhan Karacakaya Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümü'nden mezun olmuştur.
Daha önceki senelerde Survivor yarışmalarında yarışmış ve adından söz ettirmiş 26 kişi 2022 All Star Survivor'da yarışma hakkı kazandı. İki gruba ayrılan Survivor 2022 All Star yarışmacıları şöyle:
ÜNLÜLER TAKIMI
Adem Kılıçcı Aycan Yanaç Barış Murat Yağcı Batuhan Karacakaya Birsen Bekgöz Çağan Atakan Arslan Elif Gören Furkan Kızılay Mert Öcal Merve Aydın Nagihan Karadere Sema Aydemir Sercan Yıldırım
GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Anıl Berk Baki Ardahan Uzkanbaş Berkan Karabulut Berna Keklikler Evrim Keklik Gizem Kerimoğlu Gökhan Keser Hikmet Tuğsuz Nisa Bölükbaşı Ogeday Girişken Seda Ocak Sude Burcu Yasin Obuz
SURVIVOR 2022 ALL STAR NEDİR?
Survivor yarışması TV8 isimli televizyon kanalında yayınlanan ve en az aylarca süren bir reality show programıdır. Yarışmacılar kısıtlı imkanlarla bir adaya götürülürler ve çeşitli oyunlar oynatılarak, temel insani şartlarını sağlayarak finale kadar kalmaya çalışır.
Büyük finalde büyük ödülün sahibi rakiplerini SMS oylamalarıyla eleyen 1 kişi olur.
SURVIVOR İLK BÖLÜM NE ZAMAN
2022 Survivor All Star yarışmasının yayınlanacağı tarih ve kanal açıklandı. Yeni bölümleriyle yeni sezon Survivor 2022 All Star 15 Ocak Cumartesi günü TV8 televizyon kanalında saat 20:00'de yayınlanacak.