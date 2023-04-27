Batuhan Çiftçi'nin hedefi madalya

Milli boksör Batuhan Çiftçi, Özbekistan'da 30 Nisan-14 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor.



Kariyerinde 10 Türkiye şampiyonluğu ile Balkan Şampiyonası'nda ve Akdeniz Oyunları'nda altın madalyası bulunan milli boksör Batuhan Çiftçi, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.



Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam eden Batuhan, yumruklarını şampiyonada ilk 3 arasına girmek için sallıyor.



Batuhan Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16-17 yıldır boks yaptığını söyledi.



Fenerbahçe forması giydiğini ve 57 kiloda mücadele ettiğini hatırlatan Batuhan, "Boksa babam sayesinde başladım. Türkiye'yi 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda temsil ettim." diye konuştu.



Kastamonu'da üçüncü etap kampıyla Dünya Şampiyonası'na hazırlandıklarını anlatan Batuhan, "Hazırlık sürecimiz gayet iyi geçiyor. Antrenörlerim bana çok şey katıyor. Maç tarihini bekliyoruz ve olabildiğince kendimizi hazır tutmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Avrupa ve dünya şampiyonalarında derecesi bulunmadığına işaret eden milli boksör, "Önümüzdeki Dünya Şampiyonası ve Avrupa Oyunları'nda madalyayı göğsümüze takacağız ve Türkiye'ye o şekilde döneceğiz. Son bir buçuk iki yıldır ivmeyi yukarı çektim. İnşallah bayrağımızı en yukarı çekip tepelerde dalgalandırabiliriz. Tek hedefimiz, tek hayalimiz önümüzdeki Dünya Şampiyonası ve Avrupa Oyunları." ifadelerini kullandı.





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