Battlefield serisinin bir sonraki oyunu ufukta gözüktü

Son birkaç haftadır oyun gündeminde Call of Duty: Black Ops Cold War'a dair haberler görsek de spot ışıkları yakın zamanda diğer favori FPS serisi Battlefield'e çevrilecekmiş gibi görünüyor. Popüler YouTuber JackFrags ve geliştirici DICE ekibinin çeşitli üyeleri tarafından yapılan paylaşımlara bakacak olursak Battlefield VI açıklaması yakında geliyor.



İlk ipucu YouTuber JackFrags'ın geçtiğimiz günlerde paylaştığı Battlefield V videosunun içerisinde yer alıyor. Bu videonun sonunda silahın üzerinde bulunan bir kol saati, akrep ve yelkovan 6'nın üzerine geldiğinde duruyor ve video sona eriyor. Fondaki gizemli "tik tak" sesini duymamak da mümkün değil.



EA DICE tasarımcısı Niklas Åstrand, YouTuber'ın "Battlefield V" başlığıyla paylaştığı bu videoyu alıntılayarak "tick tick tick" notuyla paylaştı. Bu arada geçtiğimiz günlerde anonim bir Twitter hesabı, geçtiğimiz günlerde Åstrand'ın Twitter hesabından paylaştığı kodları içeren gizemli bir video paylaşmıştı. Bu sebeple elimizde iki olasılık bulunuyor.



İlk olasılığa göre DICE, son iki oyundur I. ve II. Dünya Savaşları'nı konu alan Battlefield serisini modern bir savaş ortamına geri getirmek için Battlefield VI'yı kullanmayı planlıyor olabilir zira Call of Duty: Modern Warfare'ın büyük popülaritesi şirketin iştahını kabartmış olabilir.



İkinci seçenekteyse tüm bu ipuçları, bir tür Battlefield yinelemesini işaret ediyor olabilir. Battlefield 3, çıktığı günlerde oldukça popülerdi ve bu yıl yeni bir oyun çıkmayacağı için EA, boşluğu Battlefield 3 remake'iyle doldurmayı planlıyor olabilir.



Yakın zamanda Battlefield VI duyurusu yapılacaksa, oyunun 2021'in sonlarına kadar oynanabilir olması pek mümkün görünmüyor. Öte yandan duyurunun nerede yapılacağına gelirsek akla gelen ilk seçeneğin 16 Eylül'deki PS5 Showcase etkinliği olduğunu söyleyebiliriz.



Kaynak: webtekno



