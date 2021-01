Battlefield 6'dan yeni bilgiler sızdırıldı

Electronic Arts'ın (EA) önemli oyun serilerinden Battlefield, bu yılın sonuna doğru hayranlarıyla buluşacak. Oyunun çıkmasına bir hayli zaman olsa da, Battlefield 6 ile ilgili yeni bilgiler sızdırılmış durumda.



Bu yılın sonunda yeni Battlefield oyununa sahip olacağız. Birçok oyuncunun dört gözle beklediği yapım, söylentilere göre günümüzün savaş atmosferine geri dönecek. Call of Duty ve Battlefield ile ilgili güvenilen bir kaynak olarak kabul edilen Tom Handerson'a göre Battlefield 6, Battlefield 3'ten büyük ölçüde ilham alacak. Ayrıca, oyun sadece 'Battlefield' olarak adlandırılacak ve PS4 ve Xbox One için de gelecek.



Battlefield 6 eski oyundan ilham alacak



Henderson, PS4 ve Xbox One sürümünün yalnızca bazı grafiksel indirmeler ve sınırlı yıkımla 32'ye karşı 32 oyun moduna sahip olacağını belirtirken, son zamanlarda çok popüler olan battle royale moduna benzeyen ve 128 oyuncuya kadar destekleyen büyük ölçekli haritaların yer alacağını da vurguladı. Görünüşe göre EA, Call of Duty Warzone'un yakaladığı başarıdan oldukça etkilenmiş. Ve yeni oyunu Battlefield 6 ile çok daha iyi bir battle royale deneyimi sunmak istiyor.



Öte yandan oyunun PS4 ve Xbox One sürümleri tamamıyla farklı bir stüdyo ya da aynı stüdyonun farklı bir bölümü tarafından geliştiriliyor. Bu da EA cephesinde oyunun her iki sürümünü de ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor.



Kaynak: shiftdelete