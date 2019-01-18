Battlefield 5'in mikro ödeme sistemi gecikecek

Battlefield 5'te yakın zamanda en yüksek Kariyer Rütbesi 50'de Company Coins kazanımıyla ilgili sorunlar ve Tides of War oyun içi görevlerinde tamamlama ilerlemesini izleme sorunları ortaya çıktı. DICE son güncellemesinde sorunları çözmek için hala çalıştıklarını doğruladı.



"Yaptığımız hafta sonu düzeltme testinden çıkacak sonuçları size ek bilgi olarak sunacağız. Umarız, bu iki konunun çözülüp düzeltilmesini sağlarız."



Battlefield 5'in Kuzey Amerika Topluluk Yöneticisi Jeff Braddock, Battlefield Parasının doğrudan bu konularla ilgili olduğunu açıkladı. Company Coin sistemi düzgün çalışana kadar, ücretli mikro ödemeler oyuna eklenmeyecek. Braddock twitter hesabından gelen tepkilere şu yanıtı yanıt verdi:



"Aslına bakılırsa CC sorunu çözülene ve geçmişe dönük düzeltmeler yapılıncaya kadar MTX'i geciktirdik. Ancak bu sizin hikayenize uymadığından, konuşmayı burada sonlandıracağız. İyi günler."(Psoyun.com)



