Yayıncı Electronic Arts ve geliştirici DICE, Battlefield V'in ne zaman ön yüklemeye açılacağı ile ilgili bilgileri paylaştı. Battlefield 5, PC kullanıcıları için 7 Kasım Çarşamba günü Türkiye saati ile 16:00'da indirilebilir olacak. PS4 kullanıcıları için ise bu tarih 18 Kasım Pazar yerel saat ile 00:00.



Peki Battlefield 5 bizlere neler sunacak? Battlefield V'teki tek oyunculu War Stories ile 2. Dünya Savaşı'nın bilinmeyen hikayelerini keşfedeceğiz. Nordlys'de Norveç'teki Alman işgaline karşı direnirken, Under No Flag'de beklenmeyen bir İngiliz asker olarak düşman hatlarının arkasını sabote edeceğiz.



Tirailleur'de hiç görmediğimiz evimiz için savaşacak ve The Last Tiger'da (Aralık'ta yayınlanacak) savaşı sorgulayan Tiger I ekibine katılacağız. Sistem yine Battlefield 1'de olduğu gibi işleyecek.



Battlefield 5 ne zaman ön yüklemeye açılacak? Bölünmüş hikayeler şeklinde bizlere sunulacak ana senaryo. Böylelikle farklı yerlerde farklı karakterlerin hikayelerine kulak verebileceğiz. Call of Duty: Black Ops 4'ün sert çıkışı ile beraber gümbür gümbür gelen Battlefield 5, Bu yılın en iddialı oyunlarından biri.



Özellikle PC sürümünde NVIDIA ile yaptığı iş ortaklığı sonucu üst düzey bir oyun deneyimi sunan DICE ekibi, iyi bir iş çıkarmışa benziyor. Battlefield V 20 Kasım'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için raflardaki yerini almış olacak.



