Battlefield 2042'den bir mod kalkıyor

EA, Battlefield 2042 oyununun topluluk yapımı en yeni Zombie Survival modunu kaldırdı. Çünkü hayranlar modun XP kazanmak için oldukça kolay bir yol olduğunu keşfetti. Ripple Effect Studios'tan Kıdemli Tasarım Direktörü Justin Wiebe, modun biraz atölyede kalması gerektiğini belirtti.



Wiebe, Zombie Survival modunun standart oyun ilerlemesi ile daha uyumlu olabileceğini söyledi. Ek olarak geliştirici, Battlefield 2042 üzerinde bu tarz durumların tekrar yaşanmaması için incelemelerin sıklaştığını belirtti. Buna ek olarak hayranlardan sabırlı davranışları ve anlayışları için özür diledi.



Zombie Survival modu atölyeye geri döndü



Zombie Survival, Battlefield 2042'nin Portal modunda piyasaya sürülen bir hayran yapımı moddu. Dört askerden oluşan ekipler, kurtarma gelene kadar zombi dalgalarıyla savaşıyordu. İşler bu noktada pek beklendiği gibi gitmedi. Oyuncular burayı bir XP toplama çiftliği olarak gördü ve bu açığı değerlendirdi. Mevcut durum yapımın XP dengesini alt üst ediyordu. EA bir süre sonra hatanın farkına vardı ve kaldırdı.



Wiebe, Zombie Survival'ın en başta Battlefield 2042'ye asla eklenmemesi gerektiğini itiraf etti. Bu noktada şu sözler sarfetti, "Eğlenceli bir zombi modu yaratma arzumuz, ilerleme üzerindeki etkisi gibi bu kadar basit bir şeyi görme yeteneğimizi gölgeledi. Bunun neden olduğu zorluklar için çok üzgünüm."



Kaynak: (Shiftdelete.com)



