Battier, Kobe'yi neden yüzüne elini koyarak savundu?

Eski Houston Rockets oyuncusu Shane Battier, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın yüzüne elini koyarak neden savunduğunu açıkladı.



Battier, ligdeki zamanında Kobe'ye karşı çok sayıda savaşa girmişti Bryant'ı o şekilde savunmanın, görüşünü kapatmak için olmadığını belirtti.



Kobe'nin kendisi de, geçmişte yüzünde bir el olmasının onu hiç etkilemediğini söylemişti.



Battier, şu şekilde konuştu:



"Bu adamın önünde kalma şansım olursa, en iyi oyunumu oynamak zorunda kalacağımı, zihinsel olarak keskin olmam gerektiğini biliyordum. Hata yapamazdım. Ve o zaman bile, beni mahvetmişti. Ama veri yoluyla çözmeye çalışmak inanılmaz bir problemdi. Yüzdeki el ile ilgili komik bir hikaye var, Kobe ve Mamba Mentalitesi, 'O işe yapamıyordu. Çok fazla kas hafızam var, içinden potayı görüyordum' demişti."



"Bunu yapmamın nedeni, ona şut kaçırtmak değildi. Amacım bu değildi, o öyle olduğunu düşünüyordu. Bu yöntemin işe yaramadığını kanıtlamasını sağlamaya çalışmaktı. Ve bu yöntemin işe yaramadığını kanıtlamaya çalışırken, en kötü atışı olan, uzun dripling sonrası şutunu atıyordu."



Battier, bu yıpratma savaşının, Kobe'nin en iyi şuta odaklanmak yerine, haklı olduğunu kanıtlamak için bu şekilde oynamasını sağladığını belirtti.



"ATSIN YA DA KAÇIRSIN, UMURUMDA DEĞİLDİ"



Battier tarafından her savunduğunda, Bryant'ın sadece tek dripling sonrası şut attığını gösteren bir kanıt olmasa da, bu oyun içindeki oyun kesinlikle ona hitap etmişti:



"Tüm ilgilendiğim buydu. İster atmış olsun, ister kaçırmış olsun, umursamıyordum. Ama o şutu atarak benim için en faydalı ve verimli şeyi, kendisi için ise en zararlı şeyi yaptığını biliyordum. Yani Kobe ile oyun içinde oyun içinde oyun içinde oyun oynuyorduk. Nihai bir satranç maçıydı."



Bryant, onu tutma stratejisi olduğunu düşünen birçok savunucuyu yakmıştı.



