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Battier: "Bugün NBA'de oynasam, her maç 15 üçlük denerdim!"

Eski NBA oyuncusu Shane Battier, bugünün NBA'inde oynamış olmayı çok isteyeceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Shane Battier, bugünün NBA'inde oynamış olmayı çok isteyeceğini söyledi.

Shaquille O'Neal ve Tim Duncan gibi pivotların boyalı alana hakim olduğu bir dönemde, 2001 yılında Draft edilen Battier, yakın zamanda bugünün NBA'ine ne kadar daha iyi uyacağına dair 'Dawkins on Duke' podcast'inde konuştu:

"Bugün oynama şansım olsaydı, çok iyi bir bitirici olmadığım için boyalı alana adım atmazdım diye düşünüyorum. Ben adamların üstünden smaç vurabilen biri değildim ve bana çok faul de yapılmazdı.

Bu yüzden ciddi ciddi bir maçta 15 üçlük denemeye çalışırdım. Çünkü %40 isabet bulabilirdim. Ve 15 üçlük deneyip %40 isabet yakalarsanız, bu da maç başına 18-20 sayı eder ve size çok para kazandırır."

Battier, NBA kariyerinde oynadığı 977 maçta, %38.4'lük bir üçlük isabeti oranına sahip. 


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