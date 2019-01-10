Batshuayi'nin Valencia kariyerini bitiren pozisyon!

İspanya Kral Kupası'nda Valencia, 2. Lig takımı Sporting Gijon'a 2-1 yenilirken maça ilk 11'de başlayan'nin henüz 2. dakikada kaçırdığı pozisyon eleştiri konusu oldu.Batshuayi'yi devre arasında oyundan çıkartan teknik direktör Marcelino, maçın ardından yaptığı açıklamalarda kaçan pozisyona değindi ve Belçikalı forvetin biletini kesti.Valencia Teknik Direktörü Marcelino, ''Bence yeni bir forvet almalıyız, artık sabrım kalmadı. Daha ilk dakikadan öne geçebilirdik. 6 aydır bizim için yakaladığı en net pozisyondu. Eğer orada isabetli şut çekemiyorsan Valencia'da oynayacak durumda değilsindir.'' sözlerini kullandı.Ardından Valencia'nın Sportif Direktörü Mateu Alemany ise ''Hem Michy Batshuayi'nin hem de kulübümüzün iyiliği için bir çözüm arıyoruz. Birkaç takım ile de görüşme halindeyiz. Ayrılık kararı kesindir, geri dönüş yok.'' açıklamasında bulundu.Sezon başında Chelsea'den kiralık olarak Valencia'ya katılan Batshuayi, İspanyol ekibinde 23 maça çıkarken sadece 3 gol atabilmişti.