Batshuayili Belçika, Tadicli Sırbistan'ı mağlup etti

Hazırlık karşılaşmasında Belçika, konuk ettiği Sırbistan'ı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Batshuayili Belçika, Tadicli Sırbistan'ı mağlup etti
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16 Kasım 2023 00:36
Son güncelleme 16 Kasım 2023 00:38
Hazırlık karşılaşmasında Belçika ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. King Power at Den Dreef Stadion'da oynanan karşılaşmayı Belçika 1-0 kazandı.  

Belçika'ya galibiyeti getiren golü 2. dakikada Yannick Carrasco kaydetti.  

Karşılaşmada Belçikalı Michy Batshuayi ve Sırbistanlı Dusan Tadic, karşılaşmaya 67. dakikada dahil oldu.

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