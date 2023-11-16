Batshuayili Belçika, Tadicli Sırbistan'ı mağlup etti

Hazırlık karşılaşmasında Belçika ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. King Power at Den Dreef Stadion'da oynanan karşılaşmayı Belçika 1-0 kazandı.
Belçika'ya galibiyeti getiren golü 2. dakikada Yannick Carrasco kaydetti.
Karşılaşmada Belçikalı Michy Batshuayi ve Sırbistanlı Dusan Tadic, karşılaşmaya 67. dakikada dahil oldu.
Belçika'ya galibiyeti getiren golü 2. dakikada Yannick Carrasco kaydetti.
Karşılaşmada Belçikalı Michy Batshuayi ve Sırbistanlı Dusan Tadic, karşılaşmaya 67. dakikada dahil oldu.
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