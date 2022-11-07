Batshuayi: 'Yüzüstü bıraktım, üzgünüm'

Fenerbahçe'nin Sivasspor'u sahasında yendiği maçta kırmızı kart gören Michy Batshuayi, maç sonunda sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.



Sivasspor maçının 45+4 ve 48. dakikalarında çift sarı kart gören Batshuayi, maçın ardından kişisel twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:



"Kardeşlerimi yüz üstü bıraktığım için üzgünüm. Aldıkları galibiyetten dolayı gurur duyuyorum."





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