Batshuayi: "Yüzüstü bıraktım, üzgünüm"

Michy Batshuayi, Sivasspor maçı sonrası yaptığı paylaşımda gördüğü kırmızı karttan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

, Fotoğraf; AA
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Batshuayi: 'Yüzüstü bıraktım, üzgünüm'
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07 Kasım 2022 23:32
Fenerbahçe'nin Sivasspor'u sahasında yendiği maçta kırmızı kart gören Michy Batshuayi, maç sonunda sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Sivasspor maçının 45+4 ve 48. dakikalarında çift sarı kart gören Batshuayi, maçın ardından kişisel twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Kardeşlerimi yüz üstü bıraktığım için üzgünüm. Aldıkları galibiyetten dolayı gurur duyuyorum."

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