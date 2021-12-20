Batshuayi yıkıldı! 90+5 tesellisi

Beşiktaş 'ın en büyük gol silahı Batshuayi, 90 dakika boyunca adeta Fenerbahçe savunması ile savaştı. Zaman zaman gerilimli anlar da yaşayan Batshuayi'nin ciddi fırsatlar yakaladığı bölümler oldu. Fakat ya son vuruşları doğru yapamadı ya da pası takım arkadaşına aktarmakta geç kaldı.Her şeye rağmen golü çok isteyen Belçikalı yıldız, son anlarda Kadıköy'ü susturan isim olabilirdi. 90 artı 5. dakikada sağ çaprazdan kaleye çok sert bir şut gönderen Batshuayi'nin vuruşu, direkte patladı. Kaçan pozisyonun ardından Batshuayi büyük üzüntü yaşarken, takım arkadaşları onu teselli etti.



13 maçta 6 golü var



Geçtiğimiz haftaki Kayserispor mücadelesinde 2 gol, 1 asistlik performans gösteren Batshuayi, hafta içinde oynanacak Göztepe mücadelesinde yeniden gollerine başlamayı hedefliyor. Toplamda çıktığı 13 lig mücadelesinde 28 yaşındaki hücumcunun 6 golü bulunuyor.



