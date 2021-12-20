Batshuayi yıkıldı! 90+5 tesellisi

Dolmabahçe'de geçtiğimiz hafta attığı 2 golle geri dönen Michy Batshuayi, derbide de kader adamı olmaya çok yakındı. Fakat Belçikalı yıldızın 90 artı 5. dakikadaki füzesi direkte patladı.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Batshuayi yıkıldı! 90+5 tesellisi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Aralık 2021 12:43
Michy Batshuayi
Michy Batshuayi
Beşiktaş
Beşiktaş 'ın en büyük gol silahı Batshuayi, 90 dakika boyunca adeta Fenerbahçe savunması ile savaştı. Zaman zaman gerilimli anlar da yaşayan Batshuayi'nin ciddi fırsatlar yakaladığı bölümler oldu. Fakat ya son vuruşları doğru yapamadı ya da pası takım arkadaşına aktarmakta geç kaldı.Her şeye rağmen golü çok isteyen Belçikalı yıldız, son anlarda Kadıköy'ü susturan isim olabilirdi. 90 artı 5. dakikada sağ çaprazdan kaleye çok sert bir şut gönderen Batshuayi'nin vuruşu, direkte patladı. Kaçan pozisyonun ardından Batshuayi büyük üzüntü yaşarken, takım arkadaşları onu teselli etti.

13 maçta 6 golü var

Geçtiğimiz haftaki Kayserispor mücadelesinde 2 gol, 1 asistlik performans gösteren Batshuayi, hafta içinde oynanacak Göztepe mücadelesinde yeniden gollerine başlamayı hedefliyor. Toplamda çıktığı 13 lig mücadelesinde 28 yaşındaki hücumcunun 6 golü bulunuyor. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.