Fenerbahçe'nin son transferi Michy Batshuayi'nin fiziksel olarak iyi durumda olması, teknik heyeti sevindirdi.Belçikalı yıldızı bir an önce takıma adapte etmek isteyen Jorge Jesus'un yıldız oyuncu ile bir görüşme yaptığı, kendisine Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynanacak maçta forma vermeyi düşündüğü bildirildi.Portekizli hocanın Batshuayi'yi ilk direkt olarak 11'de oynatma ihtimalinin de yüksek olduğu gelen haberler arasında. Batshuayi'nin King ile birlikte çift santrfor, hemen arkalarında da Pedro'nun yer alması bekleniyor. Batshuayi'nin hareketli ve kanatları yönetebilen oyun tarzının hem Joshua King'i hem de Pedro'yu fazlasıyla rahatlatması da teknik heyetin beklentileri arasında.Batshuayi, geçtiğimiz sezon formasını giydiği Beşiktaş'ta 14 gol ve 5 asist yaparak 19 gole direkt katkı verdi.