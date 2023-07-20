Batshuayi'ye Fransa'dan ikinci talip: Lille

önümüzdeki günlerde birkaçgerçekleşmesi beklenirken, satış listesinde olmayan isimlerdenile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.Lens, Everton, Atalanta ve Salernitana'nın ardından şimdi de Fransız ekibi, tecrübeli golcüyü listesine aldı.Fransız basınına yansıyan haberlere göre; Lille,içinbütçe ayırdı. Fenerbahçe isetalep ediyor.Michy Batshuayi geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 32 maça çıktı. Belçikalı santrfor, 20 gol ve 2 asistlik bir performans sergileyerek 22 gole direkt katkıda bulundu.