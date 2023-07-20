Batshuayi'ye Fransa'dan ikinci talip: Lille

Fenerbahçe'nin Belçikalı oyuncusu Michy Batshuayi'nin son dönemde talipleri artmaya başladı. Yıldız oyuncuya son olarak Lille talip oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Batshuayi'ye Fransa'dan ikinci talip: Lille
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20 Temmuz 2023 10:01
Son güncelleme 20 Temmuz 2023 10:04
Fenerbahçe'de önümüzdeki günlerde birkaç transfer gerçekleşmesi beklenirken, satış listesinde olmayan isimlerden Michy Batshuayi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

LILLE DE TALİP OLDU

Lens, Everton, Atalanta ve Salernitana'nın ardından şimdi de Fransız ekibi Lille, tecrübeli golcüyü listesine aldı.

11 MİLYON EURO'LUK BÜTÇE

Fransız basınına yansıyan haberlere göre; Lille, "Batsman" için 11 milyon euro'luk bütçe ayırdı. Fenerbahçe ise 15 milyon euro talep ediyor.

Michy Batshuayi geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 32 maça çıktı. Belçikalı santrfor, 20 gol ve 2 asistlik bir performans sergileyerek 22 gole direkt katkıda bulundu.



 
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