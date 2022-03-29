Batshuayi, Valerien Ismael'in aklını karıştırdı!

Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla kiraladığı ancak beklentileri karşılayamayan ve eleştirilen Batshuayi'nin Belçika formasıyla İrlanda'ya attığı şık gol ve gösterdiği performans kafaları karıştırdı.

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Batshuayi, Valerien Ismael'in aklını karıştırdı!
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29 Mart 2022 10:08
Beşiktaş'ta sezon başından bu yana kaçırdığı goller nedeniyle sert eleştirilere maruz kalan Batshuayi'nin, milli takım performansı hesapları alt üst etti.

Siyah-beyazlıların yeni hocası Valerien Ismael'in yeni sistemi 3-4-3'ünde Batshuayi gibi koşucu değil, Mario Gomez gibi ceza sahası içi santrforuna ihtiyaç var. Ancak Batshuayi, son İrlanda maçındaki performansı Fransız teknik adamın da kafasını karıştırdı.

SON KARAR SEZON SONU

Voetbalkrant'ın haberine göre Michy Batshuayi; kulüp düzeyinde karışık bir kariyere sahip olsa da Belçika Milli Takımı için sürekli gol atıyor ve Dünya Kupası kadrosunda olmaya göz kırpıyor.

Michy Batshuayi, milli takım formasıyla 23. golünü İrlanda karşısında attı. Batsman, Belçika'nın en çok gol atan oyuncuları sıralamasında 9'uncu sırada. Kiralık olarak forma giyen tecrübeli forvetle ilgisi son karar sezon sonu verilecek.

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