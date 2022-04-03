Batshuayi sinirlerine hakim olamadı

Michy Batshuayi, Trabzonspor karşısında penaltıyı direğe nişanladıktan sonra kenara geldi ve su şişelerinin olduğu termosu tekmeledi.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Batshuayi sinirlerine hakim olamadı
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03 Nisan 2022 23:09
Beşiktaş'ta Batshuayi kaçırdığı penaltının ardından kenara geldi ve öfkeli halleri dikkat çekti.

Siyah-Beyazlı ekipte mücadelenin 70. dakikasında yerini Kenan Karaman'a bırakan Michy Batshuayi, oyundan çıkarken sinirlerine hakim olamadı. Yıldız futbolcu saha kenarında bulunan buz kovasını tekmeledi.

Mücadelenin 67. dakikasında Siyah-Beyazlı ekip penaltı kazandı. Topun başına geçen Belçikalı golcü direği geçemedi ve bu sezon ilk kez penaltı atışından yararlanamadı.

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