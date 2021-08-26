Batshuayi, Sergen Yalçın'dan forma istedi!

Karagümrük maçında oynamak isteyen Batshuayi, Sergen Yalçın ile de özel bir görüşme yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Batshuayi, Sergen Yalçın'dan forma istedi!
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26 Ağustos 2021 13:47
Beşiktaş'ın yeni transferi Mich Batshuayi, siyah-beyazlı takımın bu hafta Karagümrük ile oynayacağı maçta ilk 11'de olmak istiyor.

Siyah-beyazlı takımın yaptığı antrenmanlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve fizik/kondisyon testlerinden de başarılı bir şekilde çıkan Batshuayi, Sergen Yalçın ile de özel bir görüşme yaptı.

Karagümrük maçında oynamak istediğini Sergen Yalçın'a ileten Batshuayi hem fiziksel hem de mental olarak hazır olduğunu ifade etti.




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