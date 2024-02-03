Batshuayi saatbaşı gol atıyor

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.
Sonradan oyuna girdiği Antalyaspor maçında takımının ikinci golünü atan Batshuayi, bu sezon alışkanlık haline getirdiği sonradan oyuna girip skor üretme özelliğini sürdürdü.
61.7 DAKİKADA 1 GOL
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 28 maçta 15 gol 3 asist kaydeden Batshuayi, her 61.7 dakikada 1 skora katkı yapma başarısı gösterdi.
30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon ise Fenerbahçe formasıyla çıktığı 32 maçta 20 gol 2 asist kaydetmişti.
Sonradan oyuna girdiği Antalyaspor maçında takımının ikinci golünü atan Batshuayi, bu sezon alışkanlık haline getirdiği sonradan oyuna girip skor üretme özelliğini sürdürdü.
61.7 DAKİKADA 1 GOL
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 28 maçta 15 gol 3 asist kaydeden Batshuayi, her 61.7 dakikada 1 skora katkı yapma başarısı gösterdi.
30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon ise Fenerbahçe formasıyla çıktığı 32 maçta 20 gol 2 asist kaydetmişti.