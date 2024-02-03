Batshuayi saatbaşı gol atıyor

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, bu sezon ortalama 61.7 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Batshuayi saatbaşı gol atıyor
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03 Şubat 2024 22:17
Son güncelleme 03 Şubat 2024 22:19
Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

Sonradan oyuna girdiği Antalyaspor maçında takımının ikinci golünü atan Batshuayi, bu sezon alışkanlık haline getirdiği sonradan oyuna girip skor üretme özelliğini sürdürdü.

61.7 DAKİKADA 1 GOL

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 28 maçta 15 gol 3 asist kaydeden Batshuayi, her 61.7 dakikada 1 skora katkı yapma başarısı gösterdi.

30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon ise Fenerbahçe formasıyla çıktığı 32 maçta 20 gol 2 asist kaydetmişti.

 

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