Batshuayi: ''Önümüzdeki sezon daha fazla kupa kazanmak istiyoruz''

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Michy Batshuayi, Başakşehir finali ve Türkiye Kupası'nın kazanılmasını değerlendirdi.
Belçikalı yıldız golcü, "Önümüzdeki sezon daha fazla kupa kazanmak istiyoruz. Sakatlıklarım sebebiyle istediğim kadar katkı veremedim. Jesus'un ayrılığı zor bir karar ama bu onun seçimi. Umarım gelecek sezon iyi bir teknik direktör bulup daha fazla kupa kazanırız." ifadelerini kullandı.
Belçikalı yıldız golcü, "Önümüzdeki sezon daha fazla kupa kazanmak istiyoruz. Sakatlıklarım sebebiyle istediğim kadar katkı veremedim. Jesus'un ayrılığı zor bir karar ama bu onun seçimi. Umarım gelecek sezon iyi bir teknik direktör bulup daha fazla kupa kazanırız." ifadelerini kullandı.
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