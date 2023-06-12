Batshuayi: ''Önümüzdeki sezon daha fazla kupa kazanmak istiyoruz''

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Michy Batshuayi, Başakşehir finalinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Batshuayi: ''Önümüzdeki sezon daha fazla kupa kazanmak istiyoruz''
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12 Haziran 2023 00:54
Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Michy Batshuayi, Başakşehir finali ve Türkiye Kupası'nın kazanılmasını değerlendirdi.

Belçikalı yıldız golcü, "Önümüzdeki sezon daha fazla kupa kazanmak istiyoruz. Sakatlıklarım sebebiyle istediğim kadar katkı veremedim. Jesus'un ayrılığı zor bir karar ama bu onun seçimi. Umarım gelecek sezon iyi bir teknik direktör bulup daha fazla kupa kazanırız." ifadelerini kullandı.

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