Batshuayi olmadı, Origi'yi aldılar!

Nottingham Forest, Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye yaptığı tekliften ret cevabı alınca Milan'dan Divock Origi'yi kadrosuna kattı.

, Fotoğraf; AA
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Batshuayi olmadı, Origi'yi aldılar!
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02 Eylül 2023 03:00
Fenerbahçeli Michy Batshuayi'ye yaptıkları teklif reddedilen Nottingham Forest, Divock Origi'yi kadrosuna kattı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada Origi'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer edildiği duyuruldu. Golcü oyuncunun satın alma opsiyonuyla ilgili ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Nottingham Forest, Origi transferi öncesi Fenerbahçe'den Michy Batshuayi'yi istemiş ancak hem sarı lacivertli kulüp hem de Belçikalı golcü teklifi yetersiz bulmuştu.

Divock Origi Milan'a transfer olmadan önce Premier Lig'de Liverpool forması giymiş ve Premier Lig'de çıktığı 107 maçta 22 gol 10 asist üretmişti.

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