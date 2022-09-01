Batshuayi, Nottingham yolunda

Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Michy Batshuayi'nin Nottingham Forest'a transfer olmak üzere olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Batshuayi, Nottingham yolunda
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01 Eylül 2022 22:08
Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Michy Batshuayi, Nottingham Forest'a transfer oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İngiliz ekibi, golcü futbolcunun transferi için Chelsea ile anlaşma noktasına geldi. İki ekip arasında transfer için son pürüzler görüşülüyor.

Batshuayi geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti. 28 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılarda 42 maçta 14 gole imza atmıştı.

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