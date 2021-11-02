ALTERNATİF YERLİLER





BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL SPORTING 11'İ







Beşiktaş'ta sezon başından bu yana yaşanan sakatlık kabusu teknik heyetin peşini bırakmıyor.Son olarak Hatayspor maçında Batshuayi sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Belçikalı yıldız futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken, o mücadelede yerine oyuna dahil olan bir diğer santrfor Kenan'ın performansı da teknik heyetin beklentilerinin çok altında kalmıştı.Sergen Yalçın'ın bu süreçte forvette formayı kime vereceği merak edilirken, oklar Larin'i gösteriyor.Başarılı teknik adamın uzun zamandır kanat forvet olarak kullandığı fakat asıl mevki santrfor olan Kanadalı yıldız, Beşiktaş'ın önümüzdeki dönemde en önemli gol silahı olacak.Larin'in Sporting maçında forvette oynamasına kesin gözüyle bakılırken; Avrupa listesinde adı yer almayan Güven Yalçın'ın ise Trabzon ve Alanya maçlarında yine Larin'in alternatifi olarak kulübede yer alması bekleniyor.Teknik patron Yalçın'ın iki yerli oyuncusunu, ligdeki maçların gidişatına göre sahaya sürmesi bekleniyor.