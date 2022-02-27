Batshuayi'nin performansı Önder Karaveli ile arttı

Beşiktaş'ın santrforu Batshuayi, Sergen Yalçın dönemindeki 11 maçta 4 gol atarken, Önder Karaveli'nin teknik direktörlüğünde aynı dönemde 7 kez gol sevinci yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Batshuayi'nin performansı Önder Karaveli ile arttı
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27 Şubat 2022 13:17
Michy Batshuayi
Michy Batshuayi
Beşiktaş
Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-2 yendiği maçta 2 gol atan Michy Batshuayi, teknik direktör Önder Karaveli döneminde performansını yükseltti.

Siyah-beyazlı takımın sezon başında Chelsea'den kiraladığı Batshuayi, Önder Karaveli'nin göreve gelmesinin ardından gol sayısını artırdı.

Batshuayi, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın döneminde çıktığı 11 maçta 4 kez gol sevinci yaşayabildi. Söz konusu dönemde görev aldığı Medipol Başakşehir maçında penaltıdan fileleri havalandıran Batshuayi, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında 2 ve Fraport TAV Antalyaspor maçında 1 gol buldu.

Belçikalı futbolcu, Önder Karaveli döneminde çıktığı 11 maçta ise 7 kez gol sevinci yaşadı.

Karaveli'nin teknik direktörlüğünde Çaykur Rizespor (2-2) ve VavaCars Fatih Karagümrük (1-0) maçlarında penaltıdan gol bulan Batshuayi, Demir Grup Sivasspor karşısındaki 2 golünden birini bu şekilde attı.

Yukatel Kayserispor (4-2) maçında fileleri 2 kez havalandıran siyah-beyazlı oyuncu, Gaziantep FK (1-0) karşılaşmasında da golü atan isim oldu.

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