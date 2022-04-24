Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kiraladığı Michy Batshuayi, Siyah-Beyazlı formayla attığı gollerden çok kaçırdıklarıyla gündem olmuştu.



Bu duruma rağmen kaydettiği 14 golle krallık yarışında ilk 3 içinde yer alan Belçikalı forvet, kalan 5 haftada atacağı gollerle İngiltere'ye kral olarak dönmenin hesaplarını yapıyor. Kasımpaşa maçı öncesinde yapılan takım çalışmalarında ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çeken Batshuayi, Giresunspor karşısında ara verdiği gollerine Vodafone Park'ta yarın Kasımpaşa karşısında devam etmeyi istiyor.







