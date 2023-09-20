Batshuayi'nin gözü formada

Sarı-Lacivertliler, sezona 10 resmi maçını da kazanarak müthiş bir giriş yaptı. Birçok futbolcu üst düzey performans sergiledi. Teknik direktör İsmail Kartal'ı da sezonun başı olmasına rağmen tatlı bir telaş sardı. Forma adaletini sağlamak isteyen, rekabetin takımı güçlendireceğine inanan tecrübeli hoca, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere mücadele edilen üç kulvarda elindeki geniş kadroyu doğru bir şekilde kullanmayı hedefliyor.İsmail Kartal'ın bu sezon özellikle hücum hattında birçok alternatifi var. Forvette Michy Batshuayi'nin yanına Edin Dzeko ve Umut Nayir transferleri yapıldı. Belçikalı oyuncunun ayrılığı gündeme geldi. Tecrübeli futbolcu Nottingham ile anlaşmak üzereyken son anda bu iş yattı ve Batshuayi kaldı.29 yaşındaki forvet, şu anda ikinci golcü konumunda. Ancak Konferans Ligi'nde grup etabının başlamasıyla birlikte bu durumun değişeceğini umuyor. Bu konuda umutlu olması da boşa değil.Belçikalı yıldız antrenmanlarda gösterdiği performansla birlikte de Nordsjaelland mücadelesinde formayı sırtına geçirmek istiyor.