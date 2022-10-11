Batshuayi'nin büyük hayali ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi, kariyerine başladığı Standard Liege'de ve sonrasında transfer olduğu Marsilya'daki performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak Batshuayi için 2016'da Chelsea'ya transfer olması, kariyerini umduğunun aksine düşüşe geçirdi.



29 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibi tarafından sürekli başka takımlara kiralandı, hiçbir yerde kalıcı olamadı. Jorge Jesus'un ısrarıyla Fenerbahçe'nin kendisini bonservisiyle transfer etmesi, Michy Batshuayi'nin ikinci baharının başlamasını sağladı.



Uzun bir aradan sonra kendisine olan güveni hisseden Belçikalı yıldız, kalitesini kısa sürede göstermeye başladı. Dinamo Kiev ve Karagümrük maçlarında sonradan oyuna girip uzatma dakikalarında galibiyeti getiren golleri atan Batshuayi, AEK Larnaka karşısında ise 11'de başlayıp ağları sarsmıştı. Sarı-Lacivertlilerde adeta kendine gelen 29 yaşındaki oyuncu bu formunu devam ettirip Dünya Kupası'na gitmenin hesaplarını yapıyor.





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