Batshuayi ligde ilk kez 11'de

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, ligde ilk kez MKE Ankaragücü deplasmanında ilk 11'de yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Batshuayi ligde ilk kez 11'de
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17 Ekim 2022 20:27
Fenerbahçe'nin Belçikalı santraforu Batshuayi, bu sezon Süper Lig'de ilk kez 11'de görev aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ve iç sahadaki AEK Larnaca maçlarında 11'de oynayan 29 yaşındaki golcü oyuncu, Süper Lig'de 3 maçta sonradan oyuna girmişti.

Michy Batshuayi, Süper Lig'de 5 ayı aşkın bir süre sonra 11'de forma giydi. Belçikalı oyuncu ligde son olarak, geçen sezon Beşiktaş forması giyerken, 8 Mayıs'ta şimdiki takımı Fenerbahçe karşısında ilk 11'de oynamıştı.

Öte yandan Belçikalı golcü, karşılaşmanın henüz 3. dakikasında fileleri havalandırdı.

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