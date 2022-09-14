Batshuayi: 'Kendime güvenim üst noktada'

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, Rennes karşılaşması öncesi basın toplantısında konuştu.
Belçikalı golcü, "Zorlu bir mücadele olacak. Öz güvenli bir takımla karşılaşacağız. Gol atmış olduğum için çok mutluyum ama bu geçmişte kaldı. Bir sonraki maça odaklanmamız gerekiyor. Kazanmak için sahaya çıkacağız." dedi.
Batshuayi, "Ben burada olmaktan çok mutlu ve memnunum. Kendime güvenim üst noktada. Burada rekabetçi bir ortam söz konusu. Oynadığımız tüm kulvarlarda en sonuna gitmek gitmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Golcü futbolcu, Rennes'e daha önce rakip olduğunun hatırlatılması üzerine, "Açıkçası onlar da gelişim gösterdiler. Genel olarak futbol gelişim gösteriyor. Ülke futbolunun da geliştiğini düşünüyorum. Rennes de büyük bir gelişim gösterdi" diye konuştu.
Belçikalı golcü, "Zorlu bir mücadele olacak. Öz güvenli bir takımla karşılaşacağız. Gol atmış olduğum için çok mutluyum ama bu geçmişte kaldı. Bir sonraki maça odaklanmamız gerekiyor. Kazanmak için sahaya çıkacağız." dedi.
Batshuayi, "Ben burada olmaktan çok mutlu ve memnunum. Kendime güvenim üst noktada. Burada rekabetçi bir ortam söz konusu. Oynadığımız tüm kulvarlarda en sonuna gitmek gitmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Golcü futbolcu, Rennes'e daha önce rakip olduğunun hatırlatılması üzerine, "Açıkçası onlar da gelişim gösterdiler. Genel olarak futbol gelişim gösteriyor. Ülke futbolunun da geliştiğini düşünüyorum. Rennes de büyük bir gelişim gösterdi" diye konuştu.