Batshuayi, Kadıköy'e çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, Kayserispor maçında Kadıköy'de tribünleri selamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Batshuayi, Kadıköy'e çıktı
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03 Eylül 2022 22:26
Fenerbahçe'nin İngiltere temsilcisi Chelsea'den kadrosuna kattığı Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, müsabakadan önce sarı-lacivertli taraftarı selamladı.

Sarı-lacivertlilerin 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı 28 yaşındaki santrfor, taraftarların sevgi gösterilerine alkışlarla karşılık verdi.

Karşılaşma kapalı gişe oynadı. Ülker Stadı'ndaki tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarına büyük destekte bulundu.

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