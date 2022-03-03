Batshuayi kaçırdığı gollerle taraftarları çıldırttı

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Kayserispor 2-1 yenildi ve Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti. Takımın Belçikalı forveti Michy Batshuayi, üst üste kaçırdığı pozisyonlarla turun gitmesinin bir numaralı etkeni oldu. 90 dakika sahada kalan Batshuayi, özellikle 90 artı 6'da kaçırdığı pozisyon Siyah-Beyazlılar'ı adeta çıldırttı. Bu dakikada Rachid Ghezzal, topu ceza sahası içindeki Cyle Larin'e gönderdi. Larin, yanındaki müsait durumdaki Michy Batshuayi'ye bıraktı. Tecrübeli futbolcunun boş pozisyonda yaptığı kötü vuruş, kaleci Cenk Gönen'de kaldı. Bunun dışındaki birçok pozisyonda da Batshuayi sonuç üretemedi.



BİR GOLÜ İPTAL EDİLDİ



45'te Valentin Rosier, sağ kanattan ceza sahasına iyi bir orta gönderdi, kale önündeki Michy Batshuayi topu ağlara gönderdi ama hakem Michy Batshuayi'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. 49'da Beşiktaş hızlı gelişen atakta Michy Batshuayi sol çaprazdan kaleye sert bir top gönderdi savunmaya çarpan top kornere gitti. 54'te Rosier, sağ kanattan yay üzerindeki Michy Batshuayi'ye gönderdi, onun sol ayağıyla vuruşu yandan auta gitti. 59'da Michy Batshuayi, sağdan 2 rakibini geçti ve direk dibinden içeriye çevirmek istedi ancak savunma topu kornere çeldi. 68'de Ceza sahası içinde topu alan Michy Batshuayi çaprazdan kaleye sert bir top gönderdi ama top kaleci Cenk'te kaldı. Batshuayi, 90+4'te ceza sahsı içinde kazandığı topu kaleye gönderdi, kaleci Cenk gole izin vermedi.



MAÇ SONU TEPKİ GÖSTERİLDİ



Michy Batshuayi, Kayserispor karşısında peş peşe kaçırdığı pozisyonların ardından büyük üzüntü yaşadı. Maç sonunda Vodafone Park'ta bulunan taraftarlar, Belçikalı golcüye alınan sonuçtan dolayı yoğun şekilde tepki gösterdi.





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