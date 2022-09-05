Michy Batshuayi, Dinamo Kiev maçıyla görücüye çıkmayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin son dakika transferi olan Belçikalı golcü, UEFA listesine yazılmanın motivasyonuyla Dinamo'ya bileniyor.Sarı lacivertliler, izin yaparken, Samandıra'da mesaiye kalan Batsman, perşembe günkü karşılaşmada kadroda yer alacak. Fizik kondisyon seviyesi üst düzeyde olan 28 yaşındaki golcü, Jorge Jesus'un şans tanıması hâlinde sarı lacivertli formayla ilk sınavını Saracoğlu'nda verecek.Fenerbahçe'ye transfer olmanın heyecan ve coşkusunu yaşadığını söyleyen Michy Batshuayi,açıklamasında bulundu. Joao Pedro, King ve Valencia'yla forma rekabeti verecek Belçikalı'nın Dinamo maçında yedek soyunması bekleniyor. Camia için rövanş niteliği taşıyan karşılaşmaya büyük önem veren Jesus oyunun gidişatına göre Batshuayi'yi sahaya sürmeyi planlıyor.