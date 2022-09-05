Michy Batshuayi, Dinamo Kiev maçıyla görücüye çıkmayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin son dakika transferi olan Belçikalı golcü, UEFA listesine yazılmanın motivasyonuyla Dinamo'ya bileniyor.
PERŞEMBE GÜNÜ KADRODA
Sarı lacivertliler, izin yaparken, Samandıra'da mesaiye kalan Batsman, perşembe günkü karşılaşmada kadroda yer alacak. Fizik kondisyon seviyesi üst düzeyde olan 28 yaşındaki golcü, Jorge Jesus'un şans tanıması hâlinde sarı lacivertli formayla ilk sınavını Saracoğlu'nda verecek.
YEDEK SOYUNACAK
Fenerbahçe'ye transfer olmanın heyecan ve coşkusunu yaşadığını söyleyen Michy Batshuayi, "Bir an önce oynamak için sabırsızlanıyorum. Goller atarak takıma katkı sağlamak istiyorum" açıklamasında bulundu. Joao Pedro, King ve Valencia'yla forma rekabeti verecek Belçikalı'nın Dinamo maçında yedek soyunması bekleniyor. Camia için rövanş niteliği taşıyan karşılaşmaya büyük önem veren Jesus oyunun gidişatına göre Batshuayi'yi sahaya sürmeyi planlıyor.
PERŞEMBE GÜNÜ KADRODA
Sarı lacivertliler, izin yaparken, Samandıra'da mesaiye kalan Batsman, perşembe günkü karşılaşmada kadroda yer alacak. Fizik kondisyon seviyesi üst düzeyde olan 28 yaşındaki golcü, Jorge Jesus'un şans tanıması hâlinde sarı lacivertli formayla ilk sınavını Saracoğlu'nda verecek.
YEDEK SOYUNACAK
Fenerbahçe'ye transfer olmanın heyecan ve coşkusunu yaşadığını söyleyen Michy Batshuayi, "Bir an önce oynamak için sabırsızlanıyorum. Goller atarak takıma katkı sağlamak istiyorum" açıklamasında bulundu. Joao Pedro, King ve Valencia'yla forma rekabeti verecek Belçikalı'nın Dinamo maçında yedek soyunması bekleniyor. Camia için rövanş niteliği taşıyan karşılaşmaya büyük önem veren Jesus oyunun gidişatına göre Batshuayi'yi sahaya sürmeyi planlıyor.