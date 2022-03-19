Siyah-beyazlı takımı 1-0 öne geçiren Michy Batshuayi, iki maç sonra gol buldu.
Ligin 27. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında iki kez gol sevinci yaşayan Batshuayi, Medipol Başakşehir ve Galatasaray maçlarını boş geçmişti.
Belçikalı Michy Batshuayi, ligdeki gol sayısını ise 12'ye çıkardı.
Ligin 27. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında iki kez gol sevinci yaşayan Batshuayi, Medipol Başakşehir ve Galatasaray maçlarını boş geçmişti.
Belçikalı Michy Batshuayi, ligdeki gol sayısını ise 12'ye çıkardı.