Batshuayi, iki maç sonra

Beşiktaş'ın evinde Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan Michy Batshuayi, 2 maç aradan sonra gol atmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Batshuayi, iki maç sonra
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19 Mart 2022 22:57
Siyah-beyazlı takımı 1-0 öne geçiren Michy Batshuayi, iki maç sonra gol buldu.

Ligin 27. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında iki kez gol sevinci yaşayan Batshuayi, Medipol Başakşehir ve Galatasaray maçlarını boş geçmişti.

Belçikalı Michy Batshuayi, ligdeki gol sayısını ise 12'ye çıkardı.

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