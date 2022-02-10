Beşiktaş'ın sezon başında Premier Lig ekiplerinden Chelsea'den büyük umutlarla kiraladığı yıldız forvet oyuncusu, istenilen performansı bir türlü sergileyemedi.



Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den büyük umutlarla kiralanan Michy Batshuayi, ortaya koyduğu etkisiz performansla Siyah-Beyazlı taraftarları üzüyor.



Dönemin ilk bölümünde tutuk bir görüntü çizmesi sonrasında ikinci yarıda çıktığı 4 maçın tamamında skora etki etmeyi başaran Belçikalı forvet, sonrasında yine düşüş trendine girdi. Son olarak Antalyaspor önünde sergilediği etkisiz form sonrasında oyundan alınırken taraftarlardan tepki alan Batshuayi, bugün ortaya koyacağı başarılı performansla yeni bir sayfa açmayı planlıyor.



Batshuayi'nin Beşiktaş formasıyla bu sezon 27 maçta 9 gol ve 3 asisti bulunuyor.







