Batshuayi için sürpriz iddia!

Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

, Fotoğraf; AA
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Batshuayi için sürpriz iddia!
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29 Temmuz 2023 09:44
Fenerbahçe'de Edin Dzeko transferi sonrasında ikinci plana düşen Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edildi.

Belçika basınında yer alan haberlerde; golcü oyuncunun mutsuz olduğuna vurgu yapıldı. Tecrübeli oyuncu, Zimbru maçı sonrasında İsmail Yüksek'in tüm çabalarına rağmen direkt soyunma odasına gitmiş ve tribünleri selamlamamıştı.

Fenerbahçe'ye geçen sezon transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında 33 maçta 20 kez gol sevinci yaşadı.



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