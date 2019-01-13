Batshuayi için en ciddi aday Monaco!

Devre arası transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen'ın listesinde yer alan'nin Monaco ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi.Kiralık olarak oynadığı Valencia'dan ayrılan ve bonservisi Chelsea'de bulunan Batshuayi'nin menajeri Meissa N'Diaye, Belçika basınına yaptığı açıklamada Monaco ile anlaşmaya yakın olduklarını belirtti. Monaco'nun Batshuayi'yi 6 aylığına kiralayacağı ve satın alma opsiyonu konusunda Chelsea ile pazarlık içinde olduğu iddia edildi.Monaco Teknik Direktörü Thierry Henry, Belçikalı forvet ile ilgilendiklerini doğrulamış ve ''Batshuayi'yi çok iyi tanıyorum. Belçika'da birlikte çalışmıştık. Çok ilgi çekici bir oyuncu, neler olacağını birlikte göreceğiz.'' sözlerini kullanmıştı.25 yaşındaki forvet ile Galatasaray ve Monaco'nun dışında Premier Lig ekiplerinden Everton'ın da ilgisi olduğu belirtiliyor.