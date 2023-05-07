Batshuayi: 'Herkes dikkat etmeli'

Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi, Giresunspor karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.
Kısa bir açıklama yapan Belçikalı golcü, şu sözleri kullandı;
"Üzücü ve beklemediğimiz bir netice. Futbol bu, olabilir. Burada olanlar, yaşananlar, saygısızlıklar kabul edilebilir şeyler değil. Herkesin bu noktada dikkat etmesi gerekiyor!"
Kısa bir açıklama yapan Belçikalı golcü, şu sözleri kullandı;
"Üzücü ve beklemediğimiz bir netice. Futbol bu, olabilir. Burada olanlar, yaşananlar, saygısızlıklar kabul edilebilir şeyler değil. Herkesin bu noktada dikkat etmesi gerekiyor!"
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