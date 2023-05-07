Batshuayi: "Herkes dikkat etmeli"

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Michy Batshuayi, Giresunspor karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Batshuayi: 'Herkes dikkat etmeli'
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07 Mayıs 2023 21:36
Son güncelleme 07 Mayıs 2023 22:35
Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi, Giresunspor karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

Kısa bir açıklama yapan Belçikalı golcü, şu sözleri kullandı;

"Üzücü ve beklemediğimiz bir netice. Futbol bu, olabilir. Burada olanlar, yaşananlar, saygısızlıklar kabul edilebilir şeyler değil. Herkesin bu noktada dikkat etmesi gerekiyor!"

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