Batshuayi: 'Herkes dikkat etmeli'

Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi, Giresunspor karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.



Kısa bir açıklama yapan Belçikalı golcü, şu sözleri kullandı;



"Üzücü ve beklemediğimiz bir netice. Futbol bu, olabilir. Burada olanlar, yaşananlar, saygısızlıklar kabul edilebilir şeyler değil. Herkesin bu noktada dikkat etmesi gerekiyor!"





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ