Batshuayi: 'Hayal kırıklığı yaşadık'

Fenerbahçe'de Belçikalı golcü Michy Batshuayi, Kayserispor maçının ardından görüşlerini aktardı.
Batshuayi, "Buraya 3 puan için gelmiştik. Kayserispor deplasmanı her takım için zor bir deplasmandır. Komplike bir maç olduğunu söyleyebilirim. Zaman zaman Kayserispor'un iyi performansı vardı, zaman zaman da bizim. Bugün 3 puan almamız gerekiyordu, en önemlisi buydu. Bunu da başardık derbi öncesi." dedi.
Belçikalı futbolcu ayrıca, "Genel anlamda 3 puan bizim için önemliydi. Goller attığım için de mutluyum. Galatasaray'a karşı oynayacağız. O maç öncesi bu galibiyet öz güven sağladı. Dün hocamızla görüştük, yapmam gerekenleri söyledi. Ben de elimden geleni yapmak istediğimi söyledi. Bugün de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Performansımdan ve gollerimden dolayı mutluyum. Fred'i kaybettik o üzüntü verdi. Mutluyuz ama biraz da hayal kırıklığı yaşadık bu kırmızı kartlarda dolayı." sözlerini sarf etti.
Batshuayi, "Buraya 3 puan için gelmiştik. Kayserispor deplasmanı her takım için zor bir deplasmandır. Komplike bir maç olduğunu söyleyebilirim. Zaman zaman Kayserispor'un iyi performansı vardı, zaman zaman da bizim. Bugün 3 puan almamız gerekiyordu, en önemlisi buydu. Bunu da başardık derbi öncesi." dedi.
Belçikalı futbolcu ayrıca, "Genel anlamda 3 puan bizim için önemliydi. Goller attığım için de mutluyum. Galatasaray'a karşı oynayacağız. O maç öncesi bu galibiyet öz güven sağladı. Dün hocamızla görüştük, yapmam gerekenleri söyledi. Ben de elimden geleni yapmak istediğimi söyledi. Bugün de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Performansımdan ve gollerimden dolayı mutluyum. Fred'i kaybettik o üzüntü verdi. Mutluyuz ama biraz da hayal kırıklığı yaşadık bu kırmızı kartlarda dolayı." sözlerini sarf etti.
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