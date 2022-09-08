Batshuayi: "Güvene karşılık vermek istiyorum"

Fenerbahçe'ye, Dinamo Kiev karşılaşmasında galibiyeti getiren Michy Batshuayi karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Batshuayi: 'Güvene karşılık vermek istiyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Eylül 2022 22:59
Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev maçında galibiyet golünü atan Michy Batshuayi, maç sonrası görüşlerini aktardı.

Batshuayi, "Bana herkes burada çok fazla güven verdi. Ben de bunun karşılığını atacağım gollerle vermek istiyorum. Takıma katkı sağlamak istiyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe'den teklif alınca ne hissettiği sorulan Belçikalı golcü, "Çok iyi hissettim, beni çok mutlu etti." cevabını verirken, taraftarın kendisine gösterdiği sevgi için, "Onların gösterdiği sevgi beni çok fazla mutlu etti. Dediğim gibi beni pozitif karşıladılar. Bana bunlar güç ve motivasyon verdi. Ben de bunları atacağım gollerle takımla birlikte kutlayacağım" dedi.

 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ