Batshuayi: 'Güvene karşılık vermek istiyorum'

Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev maçında galibiyet golünü atan Michy Batshuayi, maç sonrası görüşlerini aktardı.



Batshuayi, "Bana herkes burada çok fazla güven verdi. Ben de bunun karşılığını atacağım gollerle vermek istiyorum. Takıma katkı sağlamak istiyorum." diye konuştu.



Fenerbahçe'den teklif alınca ne hissettiği sorulan Belçikalı golcü, "Çok iyi hissettim, beni çok mutlu etti." cevabını verirken, taraftarın kendisine gösterdiği sevgi için, "Onların gösterdiği sevgi beni çok fazla mutlu etti. Dediğim gibi beni pozitif karşıladılar. Bana bunlar güç ve motivasyon verdi. Ben de bunları atacağım gollerle takımla birlikte kutlayacağım" dedi.









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