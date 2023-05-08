Sakatlığını atlatan ve 9 maç sonra Süper Lig'de forma giyen Michy Batshuayi, sahalara golle döndü.
20. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Belçikalı oyuncu, takımını öne geçirdi. 16. maçında 11. kez gol sevinci yaşayan yıldız, sahada kaldığı sürede takım arkadaşları gibi pozisyona girmekte zorlandı. Batshuayi 75. dakikada yerini Joao Pedro'ya bıraktı.
20. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Belçikalı oyuncu, takımını öne geçirdi. 16. maçında 11. kez gol sevinci yaşayan yıldız, sahada kaldığı sürede takım arkadaşları gibi pozisyona girmekte zorlandı. Batshuayi 75. dakikada yerini Joao Pedro'ya bıraktı.