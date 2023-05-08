Batshuayi golle döndü

Fenerbahçe'de 9 maç sonra forma giyen Michy Batshuayi, sahalara golle döndü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Batshuayi golle döndü
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08 Mayıs 2023 08:55
Michy Batshuayi
Michy Batshuayi
Fenerbahçe
Sakatlığını atlatan ve 9 maç sonra Süper Lig'de forma giyen Michy Batshuayi, sahalara golle döndü.

20. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Belçikalı oyuncu, takımını öne geçirdi. 16. maçında 11. kez gol sevinci yaşayan yıldız, sahada kaldığı sürede takım arkadaşları gibi pozisyona girmekte zorlandı. Batshuayi 75. dakikada yerini Joao Pedro'ya bıraktı. 

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