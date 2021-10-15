Batshuayi gol hasretini bitirmekte kararlı

Beşiktaş'ın Chelsea'dan kiraladığı Batshuayi, Başakşehir maçında gol hasretini bitirmeyi hedefliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Batshuayi gol hasretini bitirmekte kararlı
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15 Ekim 2021 14:23
Michy Batshuayi Tunga
Michy Batshuayi Tunga
Beşiktaş
Beşiktaş'ın Chelsea'dan kadrosuna kattığı Batshuayi, Başakşehir maçında gol hasretini bitirmek istiyor.

Chelsea'dan sezon başında kiralanan Belçikalı golcü Mitch Batshuayi ligde formda bir başlangıç yapmıştı. İlk 11'de ilk kez 3. haftadaki Fatih Karagümrük karşılaşmasında sahaya çıkan ve direğe takılan Batshuayi, Yeni Malatya'ya 2 gol atmış, Antalya mücadelesinde ise 1 gol 1 asistle oynamıştı. Belçikalı forvet sonrasında suskunluğa bürünmüştü.

Altay maçında sakatlığı nedeniyle oynamayan, Adana Demir ve Sivas karşılaşmalarını da boş geçen Batshuayi gol hasretini bu gece bitirmek istiyor. Belçika'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya 2-1 kaybettiği 3.'lük maçında 90 dakika sahada kalan 28 yaşındaki oyuncunun tek hedefi lige dönüşte gollerine kaldığı yerden devam edip Siyah-Beyazlılar'ın kazanmasına katkıda bulunmak. 

 

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