Batshuayi, gol hasretini bitirdi!

Michy Batshuayi, son golünü attığı Başakşehir maçından sonra süre aldığı 559 dakika sonra yeniden golünü attı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Batshuayi, gol hasretini bitirdi!
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13 Aralık 2021 00:13
Beşiktaş'ta bu sezonun en çok eleştirilen ismi olan Michy Batshuayi gol hasretini Yukatel Kayserispor karşısında sonlandırdı.

Ligde son olarak Medipol Başakşehir filelerini havalandıran Batshuayi ardından görev aldığı Galatasaray, Atakaş Hatayspor, GZT Giresunspor ve Kasımpaşa maçlarını boş geçti.

Batshuayi, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında ise forma giyememişti.

Bu arada Belçikalı oyuncu 90+6. dakikada Güven Yalçın'ın attığı golü hazırlayan isim oldu.


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