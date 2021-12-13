Batshuayi, gol hasretini bitirdi!

Beşiktaş'ta bu sezonun en çok eleştirilen ismi olan Michy Batshuayi gol hasretini Yukatel Kayserispor karşısında sonlandırdı.



Ligde son olarak Medipol Başakşehir filelerini havalandıran Batshuayi ardından görev aldığı Galatasaray, Atakaş Hatayspor, GZT Giresunspor ve Kasımpaşa maçlarını boş geçti.



Batshuayi, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında ise forma giyememişti.



Bu arada Belçikalı oyuncu 90+6. dakikada Güven Yalçın'ın attığı golü hazırlayan isim oldu.





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