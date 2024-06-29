Batshuayi, Galatasaray için geliyor

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Michy Batshuayi, pazartesi günü İstanbul'a gelerek kulüp ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Batshuayi, Galatasaray için geliyor
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29 Haziran 2024 09:25
Galatasaray merakla beklenen transferi açıklamaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe ile sözleşmesi bu ay sonunda bitecek olan ve Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Michy Batshuayi'nin pazartesi günü İstanbul'a gelerek Sarı-Kırmızılı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

Galatasaray da tecrübeli golcünün transferini salı günü sosyal medya hesaplarından duyurma hazırlığında. Bir aksilik çıkmazsa, Belçikalı golcü çarşamba günü yapılacak antrenmandaki yerini alacak.



GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Michy Batshuayi, 24 gol attı ve 3 asist yaptı.



 
 

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