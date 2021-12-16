Batshuayi, Fenerbahçe derbisini bekliyor

Michy Batshuayi, pazar günü Fenerbahçe'yle oynanacak dev derbide Kara Kartal'ın en önemli hücum silahı olacak. Batshuayi'ye ek olarak Cyle Larin ve Güven Yalçın da skorer kimliklerini geliştirmeleri dikkat çekiyor.

, Fotoğraf; AA
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Batshuayi, Fenerbahçe derbisini bekliyor
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16 Aralık 2021 09:59
Michy Batshuayi
Michy Batshuayi
Beşiktaş
Kara Kartal'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kiraladığı Michy Batshuayi, Beşiktaş'ta istikrarsız bir görüntü sergilemişti. Özellikle bitirici vuruşlarda problem yaşayan Belçikalı golcü, Kayserispor mücadelesinde bambaşka bir form ortaya koydu. 2 gol ve 1 asistlik performansıyla Beşiktaş'a 4-2'lik zaferi getiren Batshuayi'nin özgüveni yerine geldi.

Takım çalışmalarında da attığı gollerle yıldızını parlatan Batshuayi, pazar günü Fenerbahçe 'yle oynanacak dev derbide Kara Kartal'ın en önemli hücum silahı olacak. Batshuayi'ye ek olarak Cyle Larin ve Güven Yalçın da skorer kimliklerini geliştirmeleri dikkat çekiyor.

AVRUPA'DA GÜNDEM OLDU

Beşiktaş'ın, Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi'nin Hes Kablo Kayserispor karşısında gösterdiği performans hem İngilizler'i hem de Belçika'yı sevindirdi. Belçika Milli Takımı'nda da görev yapan Batshuayi'nin iyi bir alternatif olacağı belirtildi. Chelsea taraftarları da oyuncunun form tutmasının memnuniyet verici olduğu yorumlarını yaptı.


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