Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığını atlattıktan sonra Giresunspor maçında ilk 11'de başlayan Michy Batshuayi, Trabzonspor maçına özel olarak hazırlandı.
Hafta boyunca sıkı çalışan Belçikalı forvet formayı kaptı. Jesus'un ilk 11'de şans vereceği Batshuayi, bu sezon ligde 16 maçta forma giydi. 11 gol ve 1 asistle dikkat çekti.
Hafta boyunca sıkı çalışan Belçikalı forvet formayı kaptı. Jesus'un ilk 11'de şans vereceği Batshuayi, bu sezon ligde 16 maçta forma giydi. 11 gol ve 1 asistle dikkat çekti.