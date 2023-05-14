Batshuayi'den Trabzonspor'a özel hazırlık

Uzun süreli sakatlığını atlatan Michy Batshuayi, Trabzonspor maçına özel hazırlandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Batshuayi'den Trabzonspor'a özel hazırlık
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14 Mayıs 2023 14:32
Michy Batshuayi
Michy Batshuayi
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığını atlattıktan sonra Giresunspor maçında ilk 11'de başlayan Michy Batshuayi, Trabzonspor maçına özel olarak hazırlandı.

Hafta boyunca sıkı çalışan Belçikalı forvet formayı kaptı. Jesus'un ilk 11'de şans vereceği Batshuayi, bu sezon ligde 16 maçta forma giydi. 11 gol ve 1 asistle dikkat çekti. 

 

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