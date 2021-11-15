Batshuayi'den rakiplere gözdağı: 'En iyi takım biziz'

Hatayspor maçında sakatlanan ve detavisi için İngiltere'ye giden Batshuayi, burada Ada basınına konuştu. Belçikalı forvet, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig performanslarını değerlendirdi.Devler Ligi için "Şanssızdık. Pozisyonlar kaçırdık, bu da puanlara mal oldu" diyerek öz eleştiride bulunan tecrübeli futbolcu, lig yarışı için de şunları söyledi."Sezona çok iyi başladık ancak sakatlıklar yakamızı bırakmadı. Şu an liderin 10 puan gerisindeyiz ama Türkiye'nin en iyi oynayan takımıyız. Daha önümüzde çok maç var ve şampiyonluğu alacağımızı düşünüyorum..."Batshuayi ayrıca Sergen Yalçın'ın oyuncularla çok iyi iletişim kurduğunu da sözlerine ekleyerek "Çok iyi bir çalıştırıcı" dedi.