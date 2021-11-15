Batshuayi'den rakiplere gözdağı: "En iyi takım biziz"

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Michy Batshuayi, İngiltere basınına verdiği röportajda Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig performanslarını değerlendirdi.

, Fotoğraf; AA
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Batshuayi'den rakiplere gözdağı: 'En iyi takım biziz'
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15 Kasım 2021 12:24
Hatayspor maçında sakatlanan ve detavisi için İngiltere'ye giden Batshuayi, burada Ada basınına konuştu. Belçikalı forvet, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig performanslarını değerlendirdi.

Devler Ligi için "Şanssızdık. Pozisyonlar kaçırdık, bu da puanlara mal oldu" diyerek öz eleştiride bulunan tecrübeli futbolcu, lig yarışı için de şunları söyledi.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMIYIZ"

"Sezona çok iyi başladık ancak sakatlıklar yakamızı bırakmadı. Şu an liderin 10 puan gerisindeyiz ama Türkiye'nin en iyi oynayan takımıyız. Daha önümüzde çok maç var ve şampiyonluğu alacağımızı düşünüyorum..."

"SERGEN HOCA ÇOK İYİ"

Batshuayi ayrıca Sergen Yalçın'ın oyuncularla çok iyi iletişim kurduğunu da sözlerine ekleyerek "Çok iyi bir çalıştırıcı" dedi.  


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